Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Президента России Владимира Путина попросили ускорить программу ремонта мостов в регионах, финансирование которой начинается только с 2022 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, с такой просьбой к главе государства обратился сегодня, 27 ноября, на совещании в Санкт-Петербурге, посвящённом открытию трассы М-11, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, федеральная программа по ремонту мостов в регионах уже разработана.

«Странно строить дороги, которые упираются в мосты, не ремонтировавшиеся по 30 лет. Коллеги такую программу сделали. Финансирование начинается только с 2022 года. Если возможно, если какие-то ресурсы будут, я бы просил поддержать нас, чтобы более синхронно ремонтировать дороги и мосты», — отметил Андрей Никитин.

Напомним, президент России Владимир Путин 27 ноября открыл новую трассу М-11, которая соединила Москву и Санкт-Петербург и стала скоростной альтернативой для уже существующей автодороги М-10 «Россия». Общая протяжённость новой автомагистрали — 669 км. Проезд по трассе займёт не более 5,5 часа, но будет платным. Скорость движения — 110 км/час и будет увеличена до 130 км/час. Трассу строил консорциум «Магистраль двух столиц». Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.