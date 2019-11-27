Аддис-Абеба, , 18:13 — REGNUM Правительство Эфиопии приняло решение разрешить иностранным компаниям импортировать основные продукты питания, включая пшеницу, пищевое масло и сахар, чтобы ускорить темпы снижения уровня инфляции. Министерство финансов Эфиопии в ближайшее время пригласит для обсуждения иностранные компании, которые заинтересованы в поставках в страну продуктов, и оценит предложения, которые будут представлены компаниями, отобрав соответствующие требованиям. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Reporter.

Компании будут отобраны комитетом, состоящим из представителей Национального банка Эфиопии, министерства финансов, министерства торговли и промышленности и Эфиопской инвестиционной комиссии. После отбора компании получат лицензию на оптовую продажу продуктов питания на внутреннем рынке.

Правительство Эфиопии закупает пшеницу, пищевое масло и сахар по конкурентным ставкам и распределяет их по субсидированным ценам. Источники сообщили СМИ, что эти основные продукты питания способствуют ускорению инфляции на внутреннем рынке. «Картели получают 100% прибыли от реализации этих продуктов, и правительство хочет положить конец такой деловой практике», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции на продовольственные товары в июне 2019 года достиг 19,6%, а в июле — 20,1%. Аналогичным образом в последние месяцы выросли цены на пищевое масло и сахар. Согласно отчету Центрального статистического агентства по индексам цен, который был опубликован в августе 2019 года, общий уровень инфляции достиг 15,6%, что является рекордным негативным показателем за последние пять лет.

В настоящее время Эфиопия тратит ежегодно около одного миллиарда долларов США на импорт пшеницы и удобрений. Министерство сельского хозяйства объявило о планах прекращения импорта пшеницы путем введения механизированного земледелия и оказания помощи мелким фермерам в ведении ирригационного земледелия.