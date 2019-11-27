Москва, , 16:52 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют до конца 2019 года рассмотреть во всех трех чтениях законопроект о господдержке виноградарства и виноделия в РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это серьезное решение… И его не только ждали много лет, но и мы с вами понимаем, что практически создается новая отрасль», — заявил Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Так, по его словам, отрасль виноградарства и виноделия фактически была уничтожена в РФ и страна стала зависима от экспортной продукции в этом вопросе. Если закон будет принят, то отрасль удастся возродить.

«Поэтому мы надеемся, что до конца года успеем рассмотреть этот закон, он у нас находится в приоритетной повестке», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятия законопроекта ждут винодельческие регионы России: Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ставропольский край, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Ростовская области.

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