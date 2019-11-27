Москва, , 16:49 — REGNUM Появление в РФ закона о поддержке виноградарства и виноделия сможет обеспечить контроль качества вина в РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении. Он вводит нормы и правила для ведения виноградарства и виноделия в РФ, а также условия господдержки такой отрасли. Новые правила позволят отслеживать качество продукции, отметил Володин в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

«Требования повысятся вообще к виноделию. Сегодня есть большая серая зона, где качество практически никакое и за этим никто не может даже проследить, потому что бодяжничество — когда привозное вино разливают здесь, в России, и потом выставляют на полки под видом самых брендовых марок, — требует контроля. И в законе как раз внесены предложения, как это можно достичь, и какие шаги для этого необходимо предпринять», — заявил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о виноградарстве и виноделии. Законопроект устанавливает правила мер господдержки для отрасли виноградарства и виноделия РФ, которые должны обеспечить высокое качество российского вина, что повысит конкурентоспособность винодельческой отрасли в стране в целом.

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