Осло, , 16:49 — REGNUM Скармливать горбушу лайкам решило руководство норвежским рыбным хозяйством, передаёт NRK.

Как заявил глава норвежского комитета по рыболовству Сёр-Варангер Рольф Коллстрём, эту рыбу, которая в Норвегии считается «паразитом», вытесняющим атлантического лосося, уже не извести просто разрешением свободного отлова, и её решили скармливать собакам в питомниках.

Также, отметил Коллстрём, эта лососёвая рыба годится как приманка при отлове крабов.

Напомним, норвежцев беспокоят два аспекта размножения горбуши в их водах. Помимо того, что она вытесняет из них атлантического лосося, эта рыба, погибающая после нереста и гниющая, загрязняет окружающую среду.

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