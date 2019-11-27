Москва, , 16:44 — REGNUM Госдума по итогам 2020 года проанализирует эффективность механизма софинансирования реализации федеральных программ в наименее обеспеченных регионах и, возможно, распространит эти нормы на другие регионы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы смогли принять норму, в соответствии с которой 10 регионов, имеющих наименьшую бюджетную обеспеченность, … получат ещё поддержку в виде решения, когда они могут лишь 1 процент направлять на софинансирование в рамках реализации федеральных программ», — напомнил Володин в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

Речь, в частности, о Карелии, Псковской области, республиках Адыгея, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Алтай, Тува, а также Алтайском крае и Курганской области.

«Мы, обсуждая этот вопрос с коллегами-депутатами, договорились, что, когда завершится следующий (2020) год, мы проанализируем, насколько эффективны такие меры поддержки. Мы будем смотреть другие регионы», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российская Федерация практически полностью взяла на себя обязательства по финансированию объектов в рамках госпрограмм и нацпроектов в десяти регионах, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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