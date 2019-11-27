Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону имущество 50-го авторемонтного завода, принадлежащего Министерству обороны РФ, пустят с молотка. Начальная цена объектов недвижимости составляет 88,5 млн рублей.

Площадь нежилых зданий превышает 3,5 тыс. квадратных метров. Общая площадь земельного участка составляет 25,7 тыс. квадратных метров. Торги назначены на 27 декабря 2019 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону продаётся здание проектного института, расположенное на улице Литвинова. Начальная цена восьмиэтажной постройки составляет 274 млн 311 тыс. 520 рублей.

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