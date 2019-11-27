Москва, , 16:35 — REGNUM Федеральный бюджет 2020−2022 годов впервые направлен на решение вопросов инвестиционной привлекательности регионов РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бюджет, который принят в этом году на следующий год, можно назвать впервые бюджетом, который решает вопросы и инвестиционной привлекательности, решает вопросы сбалансированности бюджетов разных регионов», — отметил Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Володин в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2020−2022 годы обращал внимание Минфина на разрыв бюджетной обеспеченности регионов, который достигает семи раз. Так, из 85 субъектов РФ только 13 регионов выступают донорами, а остальные — реципиенты.

В ходе рассмотрения бюджета Госдумой и правительством было распределено 94% всех трансфертов по регионам. При этом правительство также уточнило нормы законодательства, которые направлены на то, чтобы регионы получили эти средства уже в январе 2020 года.

«Все средства, которые регионы должны получать, — они их начнут ощущать уже у себя с января. Из 217 трансфертов самых разных 203 трансферта закреплены бюджетом, распределены в рамках закона о бюджете, и до января они будут доведены всем территориям. Оставшаяся часть — это трансферты, по которым необходимо проводить конкурсы и различные процедуры, также будут распределены до марта месяца. Это происходит не только впервые, но и такой, революционный шаг», — заявил Володин.

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