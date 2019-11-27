Киев, , 16:44 — REGNUM На Украине обсуждают, как получилось, что госкомпания «Нафтогаз» официально оценила стоимость украинской ГТС в 3,2 млрд гривен, что составляет порядка 120 млн долларов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Журналист и эксперт Владимир Полуев приводит хронологию заявлений чиновников энергетической отрасли по стоимости ГТС и напоминает, что практически ровно год назад глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал стоимость ГТС в 100 с лишним раз дороже, чем сейчас, а именно — в 14 млрд долларов.

«Стоимость украинской ГТС составляет около 14 млрд долларов. Любой управляющий компании, в каком бы формате она не была бы основана, должен обеспечить государству доходность на этот капитал в соответствии с той стоимостью, которую устанавливает регулятор», — заявлял Коболев 19 ноября 2018 года в ходе нефтегазового инвестиционного форума.

Далее он напоминает, что еще на полгода раньше — 19 апреля 2018 года — «Нафтогаз» на основании отчета Ernst & Young оценил ГТС вместе с другими активами «Укртрансгаза» в 328 млрд гривен, по курсу на тот момент чуть больше 12,5 млрд долларов.

23 июля 2014 года все тот же Андрей Коболев заявил, что оценка всей украинской ГТС колеблется в пределах $25−35 млрд.

«Большая разница, поскольку в таких оценках есть вопрос — сколько этот актив зарабатывает. Именно этот вопрос будет определять, к какой границе, верхней или нижней будет ближе окончательная цифра», — заявлял он тогда.

«То есть за последние 5 лет стоимость «трубы», по оценке самого же «Нафтогаза», упала с 25 млрд до 120 млн долларов. В 200 с лишним раз! С такими эффективными менеджерами, боюсь, скоро ГТС по цене металлолома на вес будут отдавать», — делает вывод Полуев.

ИА REGNUM напоминает, что официальная стоимость ГТС Украины выяснилась после того, как «Нафтогаз» в рамках анбандлинга принял ряд формальных решений о передаче активов, которые используются для транспортировки природного газа, в АО «Магистральные газопроводы Украины».

В госкомпании информацию об официальной стоимости ГТС пока что не прокомментировали, хотя тема широко обсуждается на Украине весь сегодняшний день.