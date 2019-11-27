Москва, , 16:32 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 19 по 25 ноября выросли в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, инфляция за период с начала ноября составила 0,3%, с начала текущего года — 2,7%.

За последнюю неделю цены на сахар-песок и пшено снизились на 1,9%, маргарин — на 0,3%, свинину, мясо кур, пшеничную муку и рис — на 0,2%.

Одновременно с этим гречневая крупа подорожала на 1,5%, мороженая рыба — на 0,6%, сычужные сыры — на 0,4%, сосиски, сардельки, варёная колбаса, куриные яйца, молоко, сметана и ржаной хлеб — на 0,3%, говядина, мясные консервы, сливочное масло, шоколадные конфеты, хлеб из пшеничной муки и макаронные изделия — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%, в том числе помидоры стали дороже на 3,8%, морковь — на 1%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,5%.