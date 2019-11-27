Москва, , 16:29 — REGNUM То, что в России появляется всё больше людей, готовых пройти процедуру банкротства, объясняется политикой правительства, которое вместо того чтобы повышать уровень жизни населения, обременяет его всё новыми и новыми налогами и сборами, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что число потенциальных банкротов в РФ достигло более 1 млн человек.

«Люди понимают, где они живут, и понимают, насколько враждебно в их отношении государство, — сказал Жуковский. — Государство у нас делает одно, а говорит другое. Уже седьмой год подряд обещает повышать пенсии, бороться с бедностью и повышать уровень жизни населения. Вместо этого подняли пенсионный возраст, повысили НДС, повысили цены на бензин, ввели новые сборы, налоги на самозанятых и прочее. Поэтому появляется всё больше тех, кто соглашается пройти процедуру банкротства, списания долгов. Но это не повальное явление, и не стоит думать, что люди, взявшие кредиты, просто дружно решили их не платить. Таких людей несколько процентов».

Большинство же заёмщиков, как полагает экономист, не спешат портить себе кредитный рейтинг и репутацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, основная часть потенциальных банкротов приходится на потребительские кредиты — 65,7%, самая незначительная доля — у должников по ипотеке (2,2%).

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