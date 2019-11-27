Москва, , 16:25 — REGNUM За последние 10 лет задолженность граждан РФ перед банками выросла с 3 трлн рублей до 18 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября рассказал экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский, комментируя новость о том, что число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн человек.

«В России формируется сильнейший кредитный пузырь, который рано или поздно взорвётся, — сказал Жуковский. — За последние 10 лет задолженность граждан РФ перед банками выросла с 3 трлн рублей до 18 трлн. В шесть раз! При том, что экономика выросла всего на 3,5%. Население научилось жить в кредит. И к этому привела экономическая политика властей, которая направлена на ограничение социальных выплат, заморозку индексаций пенсий, ограничение роста заработных плат в бюджетом секторе».

Масштабы проблемы, как подчеркнул экономист, колоссальные, а реальное количество тех, кто находится на грани банкротства, намного превышает один миллион.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, в России за год на 4,9% увеличилось число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам.

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