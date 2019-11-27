Москва, , 16:24 — REGNUM Официально реальные располагаемые доходы граждан с 2014 года упали на 8,5%, но если считать по-честному, то этот показатель составил 35−40%, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ количество потенциальных банкротов приблизилось к 1 млн человек.

«Население беднеет последние шесть лет и затягивает пояса. Население активно влезает в долги в условиях экономической стагнации, в условиях падения уровня жизни, — сказал Жуковский. — Задолженность граждан РФ перед банками выросла более чем в полтора раза только за последние три года. Понятно, что люди влезают в долги не от хорошей жизни, а просто потому, что не могут свести концы с концами. Сегодня львиная доля обращений за кредитами — это кредиты с целью перекантоваться от получки до получки. То есть речь идёт о деньгах на покупку еды и продуктов питания, оплату ЖКХ и приобретение медикаментов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, если на 1 ноября 2018 года в РФ насчитывалось 983,3 тыс. человек потенциальных банкротов, то на 1 ноября 2019 года число физлиц, подпадающих под действие закона о банкротстве, выросло до 1 млн 031,4 тыс. человек.

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