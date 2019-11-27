Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Внешнеторговый оборот Ростовской области с Италией в 2018 году превысил 254 млн долларов США, что на 21% выше, чем в предшествующем году. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев, возглавивший донскую делегацию на бизнес-форуме в Милане, передаёт ИА REGNUM.

Экспорт за минувший год приблизился к 128 млн долларов, импорт превысил 126 млн долларов, сказал глава Донского региона. По словам Голубева, Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с итальянскими партнёрами в индустриальной и сельскохозяйственной сферах.

«Наши области очень похожи, в том числе тем, что обе заявляются мощными сельскохозяйственными регионами. Особый интерес вызывает партнерство в таких сферах, как научно-исследовательская деятельность, обмен технологиями, инновации. Еще одна общая для наших регионов сфера — туризм», — отметил вице-президент Ломбардии Аллан Рицци.

ИА REGNUM напоминает, что стороны договорились наладить прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Миланом.

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