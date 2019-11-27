Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 27 ноября, президент России Владимир Путин принял участие в официальном открытии восьмого, последнего на данный момент участка скоростной платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Глава государства проехал по трассе на лимузине Aurus и запустил движение по магистрали.

Дорога строилась в рамках концессионного соглашения между правительством Российской Федерации, от имени которого выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц» (консорциум, созданный инвестиционным банком ВТБ Капитал и компанией VINCI Highways).

Как ранее сообщала в своем пресс-релизе турецкая компания IC Iсtas Insaat, осуществлявшая строительство 7 и 8 участка дороги, М-11 соответствует лучшим международным стандартам. Это первая в России трасса, которой присвоена наивысшая категория 1A. Общая протяженность дороги — 669 км. Расчётная скорость движения — до 150 км/час.

Строительство 7-го и 8-го участков общей протяженностью 139 км велось компанией Ic Ictas Insaat в период с 2015 по 2019 год. Были построены 62 моста, 1 тоннель, 3 транспортные развязки и 3 пункта взимания платы. В состав участков вошел и самый длинный мост проекта М-11 — через реку Ижора, длина которого составляет 541,5 м.

За последний год строительства было уложено 1 175 000 тонн асфальта, что является рекордным объёмом для Российской Федерации. Всего на 7 и 8 участках было выполнено 26 200 000 куб. м земляных работ, залито 180 000 куб. бетона и уложено 2 400 000 куб. асфальта.

М-11 не просто обеспечит скоростное автомобильное сообщение между двумя столицами, но еще вместе с ЦКАД и трассой Москва-Нижний Новгород — Казань станет частью транспортного коридора Северная Европа — Западный Китай.

Компания IC Ictas Insaat намерена увеличить объем своего присутствия на российском инфраструктурном рынке. Согласно решению головной компании IC Holding, в которую входит IC Ictas Insaat, Россия выбрана в качестве приоритетного рынка для собственных инвестиций, а также наращивания объемов строительства крупных инфраструктурных объектов.