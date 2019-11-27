Москва, , 16:00 — REGNUM 27 ноября к середине торговой сессии нефть Brent практически полностью отыграла утреннее падение, которое было вызвано отраслевой статистикой от Американского института нефти. API сообщил, что запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В свою очередь аналитики ожидают, что еженедельные данные по запасам от минэнерго США покажут падение запасов нефти на 418 тыс. баррелей за аналогичный период.

После данных от минэнерго фокус внимания инвесторов постепенно сместится на заседание ОПЕК, которое состоится на следующей неделе (4 декабря).

Вероятно, соглашение о сокращении добычи будет продлено до июня или даже до конца следующего года. Отдельные аналитики полагают, что ОПЕК+ может значительней сократить добычу нефти.

Нефть марки Brent, по-прежнему, торгуется в рамках октябрьского восходящего тренда. Поэтому основной сценарий предполагает дальнейший рост. Ближайшая цель — $64,32 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть «не думают» отступать