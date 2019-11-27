Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвященном открытию трассы М-11, рассказал о важности этой новой федеральной трассы и ее влиянии на экономическое развитие региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, для Ленобласти новая трасса полезна во всех отношениях. Кроме того, что с региональных трасс уйдет транзитный поток, улучшится экологическая, социальная инфраструктура и безопасность в ряде населенных пунктов, которые сейчас активно используются проезжающими мимо автомобилистами.

«Последние 15 лет наблюдается устойчивый рост транзита грузов через Ленобласть. С учетом поэтапного перевода грузооборота из стран Балтии в портовый комплекс Финского залива, мы ждем увеличение грузооборота. Открытие новой дороги существенно разгрузит трассу «М-10» и другие дороги», — сказал Дрозденко.

Также он отметил, что открытие трассы позитивно отразится и на одном из районов региона — Тосненском, ведь «ленинградский» участок трассы проходит именно по нему.

«Уже обозначен хороший транзитный потенциал территории: логистика, придорожный сервис, инфраструктура — только в преддверии открытия трассы в этом году на 33% выросли инвестиции в Тосненском районе. А заявленные инвестиции в ближайшие годы — 10 млрд рублей», — сказал глава Ленобласти.

Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин открыл новую трассу, которая стала альтернативной дорогой для уже существующей бесплатной М-10 «Россия». Федеральная трасса М-11 «Нева» проходит по Центральному и Северо-западному федеральным округам, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградским областям.

После торжественной церемонии открытия, Владимир Путин провел совещание с профильными чиновниками и с главами регионов, на чьих территориях шло строительство дороги.

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