Москва, , 15:56 — REGNUM Основным драйвером глобального финансового рынка является информация о торговом соглашении между США и Китаем, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«Сейчас рынок насыщен уверенностью, что первая фаза сделки будет завершена с позитивном исходом, а из этого следует, что рисковые активы будут аппетитны для инвесторов.

Данные по запасам нефти в США, скорее всего, покажут сокращение, а это означает, что котировки нефти в мире будут поддерживать сырьевые валюты.

В сложившихся условиях, у рубля отсутствует повод демонстрировать свою слабость. Курс останется 29 ноября в узком коридоре 63,80−64,10, в силу того, что 28 ноября ознаменован «тонким рынком»

В США особый праздничный день — день Благодарения. Поэтому ситуацию может изменить «чёрная пятница», когда внутренний ритейл обещает укрепить доллар», — полагает эксперт.

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