Архангельск, , 15:51 — REGNUM С нового года зарплата мэра Архангельска вырастет на 4%. Соответствующее решение было принято на сессии городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, зарплаты проиндексировали трем депутатам, занимающим руководящие посты в думе. Решение поддержали 16 депутатов, трое проголосовали «против», 9 — воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, с нового года зарплата мэра соседнего города — Северодвинска — вырастет сразу на 18%. Размер прибавки стал своеобразным компромиссом — изначально Игорь Скубенко просил повысить ему оклад на 28%. Прибавку в 18% получат также спикер северодвинской думы и его заместитель. Зарплата остальных чиновников городской администрации увеличится только на 4,3%.

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