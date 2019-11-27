Москва, , 15:50 — REGNUM С 26 ноября 2019 года временно приостановила полеты турецкая авиакомпания Atlasglobal. Авиакомпания выполняла рейсы Стамбул — Москва и обратно, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Руководство авиакомпании пояснило, что причиной приостановки является реструктуризация компании. После реструктуризации Atlasglobal пассажиры ощутят «другой уровень перевозки».

Полёты отменены до 21 декабря 2019 года, продажа билетов на рейсы. — до 16 декабря. Эксперты считают, что по этой причине Стамбул может лишиться части российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают «внушительный» рост спроса на зимние туры в Стамбул. Продажи туров в зимнем сезоне 2019−2020 гг. выросли от 25% до 50% в сравнении с прошлым сезоном.

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