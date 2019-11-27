Сеул, , 15:58 — REGNUM Налоговая структура Южной Кореи должна быть улучшена. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Корейское агентство по торговле и инвестициям (KOTRA).

Согласно опубликованным данным, Южная Корея находится на восьмом месте среди стран ОЭСР по уровню налоговых сборов к ВВП, на 30-м месте по уровню подоходного налога и на 31-м месте по уровню потребительского налога.

По данным критериям, специалисты KOTRA считают, что налоговая система страны неэффективна, так как налоговый доход страны завит в большей степени от корпоративного налога.

Специалисты отмечают, что для стабильности налоговых сборов необходимо снизить корпоративный налог и повысить подоходный и потребительские налоги.