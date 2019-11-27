Бишкек, , 15:43 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить практику проведения межрегиональных казахстанско-киргизских форумов для налаживания контактов между предпринимателями. Об этом глава государства заявил 27 ноября по итогам переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает агентство «Казинформ».

Токаев отметил, что правительствам Киргизии и Казахстана поручено проработать данное предложение. Казахстанский лидер добавил, что особое место в двусторонней повестке занимает инвестиционное сотрудничество. За годы независимости казахстанские инвесторы вложили более $1 млрд в развитие экономики Киргизии, заявил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября в Бишкеке состоялось пятое заседание высшего межгосударственного совета Казахстана и Киргизии. В рамках совещания отмечалось, что стороны намерены довести взаимный товарооборот до $1 млрд.

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