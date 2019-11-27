Москва, , 15:49 — REGNUM По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла до 567 тыс. рублей, что составляет 1,4% к прошлогоднему уровню продаж. Такие данные приводятся на сервисе «Авто.ру».

Причём автомобили класса «B», отмечают журналисты издания, подорожали в среднем на 11,4%, до 264 тыс. рублей. По итогам третьего квартала 2019 года подержанный кроссовер в РФ в среднем можно купить на 1,3% дешевле, чем годом ранее — за 960 тыс. рублей.

Подтверждением этой тенденции является статистика, которая была составлена CarPrice — сервисом автомобильных онлайн-аукционов. Она выявила, что средняя стоимость трёхлетних машин с пробегом с августа текущего года выросла в России на 8,2%. При этом стоит подчеркнуть, что предложение таких авто наоборот — уменьшилось на целых 12%.

Также стоит отметить, что в третьем квартале 2019 года кроссоверы на вторичном рынке подешевели. Их в среднем можно приобрести на 1,3% дешевле, чем год назад. Их средняя цена на текущий момент составляет 960 тыс. рублей.

Напомним, в конце ноября 2019 года в Россию прибыла первая партия подержанных автомобилей из Китая. Однако она пока задержана на таможенном складе Санкт-Петербурга. Причина задержки — отсутствие у продавцов транспорта необходимых таможенных документов и свидетельств о безопасности машин. Всего на таможне находится порядка несколько сотен подержанных китайских авто.

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