Липецк, , 15:39 — REGNUM В Липецке 1 декабря состоится торжественная церемония ввода в эксплуатацию двух домов, которые достраивала компания ООО «ОДСК Липецк» для обманутых дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Жилые дома достроили на улицах Артемова и Хренникова. В них квартиры получат 294 обманутых дольщика. Эти два объекта не первые, на которых работал застройщик «ОДСК Липецк». В марте этого года компания уже ввела в эксплуатацию два многоквартирных дома, где 541 липецкая семья, пострадавшая от действий недобросовестного застройщика, получила квартиры.

В число долгостроев, обязательства по достройке которых в лице компании «ОДСК Липецк» взял на себя крупнейший региональный строительный холдинг ПАО «Орёлстрой», вошло семь объектов. Два из них строятся в микрорайоне Европейский, ввод в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2020 года.

В октябре 2018 года после подписания соглашения с главой региона Игорем Артамоновым строительные организации Липецкой области активно приступили к оказанию профессиональной помощи обманутым дольщикам Липецка. Как сообщили в управлении строительства и архитектуры региона, в 2019 году новым застройщикам передано для завершения строительства 11 проблемных домов. Уже введено в эксплуатацию четыре жилых здания, итогом года станет восстановление прав более 1200 участников строительства по семи объектам и ввод в эксплуатацию 93 тыс. 365 квадратных метров жилья. В 2019 году ключи от квартир получили уже 706 участников долевого строительства в Липецкой области.

«Для меня очень важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания», — заявил Игорь Артамонов.

В 2020 году будут введены в эксплуатацию еще семь домов, это почти 157 тыс. 603 квадратных метра, более 1200 граждан восстановят в правах. В 2021 году будут восстановлены права более 560 граждан, введено свыше 92 440 квадратных метров жилья.

Все инвесторы в качестве возмещения затрат на завершение строительства проблемных домов получат компенсации. Средства компенсируются за технологическое присоединение проблемного объекта к инженерным сетям, за благоустройство дворовых территорий. А также выдаются на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на завершение строительства.