Симферополь, , 15:48 — REGNUM К концу 2019 года в Крыму откроют 22 модульных пункта «скорой помощи». Об этом 27 ноября в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Крымского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«У нас до 20 декабря будет открыто 22 модульных пункта скорой помощи. На это было выделено 300 миллионов рублей. Установка одного такого пункта занимает чуть более 20 дней. Параллельно установке модулей ведётся благоустройство территории, установка заборов и систем видеонаблюдения», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе хотят расположить временный модуль инфекционной больницы на территории Балаклавы, которая могла бы работать пока не будет построена основная инфекционная больница в районе Херсонеса.

Об этом: Инфекционную больницу Севастополя хотят перенести в Балаклаву — временно