Симферополь, 27 ноября 2019, 15:48 — REGNUM К концу 2019 года в Крыму откроют 22 модульных пункта «скорой помощи». Об этом 27 ноября в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель Крымского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе хотят расположить временный модуль инфекционной больницы на территории Балаклавы, которая могла бы работать пока не будет построена основная инфекционная больница в районе Херсонеса.
Об этом: Инфекционную больницу Севастополя хотят перенести в Балаклаву — временно