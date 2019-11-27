Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург при наличии транспондера составит не более 1350 рублей для легковых автомобилей. Об этом 27 ноября заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании с президентом страны Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«1350 рублей будет стоить проезд (при наличии транспондера) от Москвы до Санкт-Петербурга по всей трассе для легкового автомобиля», — сказал Дитрих.

Как сообщало ИА REGNUM, платная трасса М11 стала самым масштабным федеральным инвестиционным дорожным проектом в истории современной России.

Она проходит по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей и имеет протяженность 669 километров. Сегодня, 27 ноября, трассу открыл президент РФ Владимир Путин.

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