Аддис-Абеба, , 15:17 — REGNUM Национальный банк Эфиопии отменил долгосрочную политику обязательных покупок облигаций, которая легла бременем на частные банки страны. Отмененное финансовое правило заставляло частные банки покупать государственные облигации, составляющие 27% от каждого займа, который они дают заемщикам. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Нацбанк Эфиопии сообщил, что давно существующая обязательная политика покупки облигаций была отменена и вступила в силу с 20 ноября 2019 года. Данная политика покупки банковских облигаций была реализована с той целью, чтобы средства, полученные от частных банков путем покупки облигаций, использовались для финансирования приоритетных областей государственной политики в области развития.

Несмотря на вопросы, поднятые относительно ее эффективности, правительство ранее собрало миллиарды долларов США в попытке предоставить кредиты секторам, которые, по его мнению, должны быть приоритетными. Согласно заявлению руководства Нацбанка, каждая облигация была возмещена частным банкам, включая проценты.

Одной из основных причин для критики политики было то, что частные банки, как ожидалось, будут держать процентные ставки ниже текущей ключевой ставки, когда они покупают облигации у национального банка. Хотя минимальная процентная ставка для банков оставалась на уровне 5%, процентная ставка для частных коммерческих банков, покупавших облигации, составляла 3%, что вызывало жалобы со стороны частных банков.