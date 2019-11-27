Бишкек, , 15:12 — REGNUM Годовой товарооборот между Казахстаном и Киргизией в ближайшее время планируется довести до $1 млрд. Об этом 27 ноября заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании высшего межгосударственного совета в Бишкеке, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, стороны дали поручения по расширению номенклатуры двусторонней торговли и поиску новых рыночных ниш. Токаев также выразил готовность расширить развитие всестороннего взаимодействия между странами.

Отметим, по итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Киргизией составил $900 млн, что на 30% больше, чем в 2015 году. По итогам первых пяти месяцев 2019 года этот показатель сократился на 10,5%.

Читайте также: Экспорт из Казахстана в Киргизию в январе-мае сократился на 16,6%