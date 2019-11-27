Минск, , 15:12 — REGNUM Проект республиканского бюджета на 2020 год 27 ноября принят во втором чтении Палатой представителей Национального собрания Белоруссии. Министр финансов Максим Ермолович прибыл в здание парламента, однако у голосовавших вопросов к нему не было.

По сравнению с первым чтением параметры бюджета не претерпели заметных изменений. Бюджет остался дефицитным на 0,7% ВВП (почти полмиллиарда долларов) с ростом госрасходов и социальных выплат во время президентской кампании. В частности, запланировано повышение пенсий и на 15,8% зарплат бюджетников.

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Вопреки официальному прогнозу на 2020 год, утверждённому Александром Лукашенко, бюджет исходит из роста ВВП не на 2,8%, а на 1,9%. Он недополучит почти $1 млрд упущенных выгод, которые в Минске называют «потерями» — это, в первую очередь, ожидавшаяся «компенсация» от России за изменение ею своего законодательства («большой налоговый манёвр»), а также отказ России от схемы «перетаможки» с зачислением в бюджет РБ российских нефтепошлин с ежегодного экспорта 6 млн т нефти.

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Помимо других упускаемых выгод, правительство Белоруссии исходит также из пессимистичного взгляда на перспективу экспорта калийных удобрений. После «калийной войны» с «Уралкалием» попытки демпинга желаемого успеха не принесли. Надежды на цену газа «как для Смоленской области» также пошли прахом.

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Переговоры с МВФ по кредитованию были провалены. Россия также сократила кредитование Белоруссии. На этом фоне выросли ожидания роста инфляции и девальвации деноминированного «зайчика», курс которого к доллару США медленно, но неуклонно снижается.

Кроме того, в первом чтении принята новая редакция закона о валютном регулировании, предусматривающая предоставление Нацбанку и Совмину прав на введение валютных ограничений. Во время начавшегося в 2014 году кризиса власти Белоруссии практиковали такие чрезвычайные меры, как 30%-й «налог на валюту».

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