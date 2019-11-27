Аддис-Абеба, , 15:14 — REGNUM Германское посольство в Кот-д'Ивуаре заявило, что африканские страны могут прекратить тратить 35 миллиардов долларов США в год на импорт продовольствия благодаря более эффективному управлению земельными ресурсами. Советник по вопросам экономического сотрудничества в посольстве Германии в Абиджане Бенджамин Лааг выступил с речью на «Конференции по земельной политике в Африке 2019», которая состоялась в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

По словам Лаага, Африка должна быть в состоянии накормить свое население без каких-либо проблем, поскольку континент богат огромными сельскохозяйственными и земельными ресурсами. Советник подчеркнул важность надлежащего, эффективного и устойчивого управления земельными ресурсами для Африки, чтобы сэкономить более 35 млрд долларов США в год на импорте продовольствия.

«Почти каждый человек на континенте пострадал от коррупции, и очень часто причиной является несправедливое распределение сельскохозяйственных и городских земель», — сказал Лааг.

Он отметил, что Германия высоко оценивает усилия Африканского союза (АС), осуществляемые через Африканский центр земельной политики и других учреждений АС, по продвижению «земельного вопроса», поскольку страны нуждаются в «африканских решениях африканских проблем».

Лааг подчеркнул, что правительство Германии поддерживает усилия Африки по борьбе с коррупцией и инициативами по обеспечению прозрачности в своих двусторонних и глобальных программах земельной политики.