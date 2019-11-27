Киев, , 15:09 — REGNUM На Украине сегодня, 27 ноября, эксперты обсуждают заявление министра энергетики Алексея Оржеля о том, что правительство может направить возможную скидку от «Газпрома» на газ на субсидии для населения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что заявление Оржель сделал накануне, подчеркнув, что «потенциально возможно», вскоре у Украины нас будут прямые поставки газа со скидкой «с востока».

«Мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать на рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия», — сказал чиновник.

Политолог Кирилл Сазонов считает, что министр Оржель предлагает переиграть всю историю последних лет с отказом Киева от прямых закупок топлива.

«И будем закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за Донбасс будем платить. Пане министр — вы предлагаете какую-то очень опасную глупость», — заявил эксперт.

Он подчеркивает, что любая зависимость от РФ — будь то электроэнергия, газ или ядерное топливо — риск.

«Мы же отдаем настоящему агрессору в руки нашу энергетическую безопасность. Рубильник Герус (глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус — ред.) уже продал, теперь обсуждаем газовый вентиль», — отметил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 25 ноября президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались, в частности, возможные договоренности по газу.

Многие эксперты на Украине расценили эту информацию как знак, что стороны могут договориться по газовым вопросам 9 декабря на полях «нормандского саммита».

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что покупка электроэнергии у России, которая стала возможна после внесенной им в законодательство поправки, позволяет Украине экономить более 2 млрд грн в месяц, при том, что страна импортирует всего лишь от 18 МВт (ночью) до 102 МВт (днем) электроэнергии, что при общем потреблении 14−19 тыс. МВт составляет от 0,13% до 0,54%.