Москва, , 15:02 — REGNUM Рейтинг самых популярных легковых автомобилей японских брендов на российском авторынке по итогам октября 2019 года составили специалисты портала «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что в октябре произошло снижение продаж автомобилей японских компаний. Так, реализация автомобилей Toyota упала в октябре на 0,3%, до 8062 экземпляров. На втором месте Nissan, чьи продажи снизились более существенно — на 20,5%, до 5960 единиц. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi. В октябре на российском авторынке было продано 3417 авто, что на 3,5% ниже уровня продаж прошлого года.

Далее следует автокомпания Mazda, продажи которой в стране, наоборот, показали рост на 17% и составили 2586 экземпляров. На пятом месте оказался премиальный японский бренд Lexus — его продажи выросли на 20%, до 2172 экземпляров.

Кроме того, в России за октябрь 2019 года было реализовано 1943 машины Datsun (-6%), 887 экземпляра Suzuki (+36%), 707 легковых авто Subaru (+3,5%), 264 единицы марки Infiniti (-37%) и 167 авто Honda (-68%).

Модельный рейтинг возглавила в октябре на российском авторынке Toyota Camry — 2583 проданных машин (-10%).

Напомним, японское правительство планирует с 2021 года обязать все местные автокомпании обязательно устанавливать на свои автомобили системы автоматического торможения.

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