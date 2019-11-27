Саранск, , 14:56 — REGNUM Для доступности ясельных мест в течение двух лет на территории Мордовии будет построено еще 13 новых детских садов. Об этом заявил глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Он уточнил, что большинство новых дошкольных учреждений будут строиться в сельской местности. Также планируется строительство четырех новых школ.

В течение последних пяти лет построено и капитально отремонтировано 22 школы и более 120 детских садов.

«Таких темпов в республике еще никогда не было, и мы не намерены их снижать», — заверил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Волков отмечал, что строительство новых детских садов — очень важная работа, требующая много сил и времени. Однако при этом нельзя оставлять без внимания уже действующие дошкольные учреждения, которые нуждаются в ремонте или обновлении. Весной текущего года он поручил правительству региона разработать республиканскую программу по реконструкции действующих детских садов.