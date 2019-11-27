Киев, , 14:55 — REGNUM 5% спада промышленного производства на Украине — это еще не «слом тренда», однако знак, что восстановительный рост украинской экономики завершается, заявил сегодня, 27 ноября, украинский экономист Михаил Кухар.

Эксперт считает, что кризис в промышленности — это первый серьезный звонок относительно того, что ревальвация гривны более чем на 15% в этом году нанесла серьезный урон экономическому росту страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 ноября.

Кухар предполагает, что 2019 год и первое полугодие или даже первый квартал 2020 г. станут последними в периоде 4-х летнего цикла восстановительного роста экономики Украины.

Также он напоминает, что в следующем году Украине предстоят «пиковые» внешние долговые выплаты в сумме более 8 млрд долларов, и Киев «с лихвой» должен был заместить их новыми более дешевыми займами в условиях существующих темпов роста украинской экономики. Но в условиях «замедления и рецессии», констатирует экономист, проведение такой операции под вопросом.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, спад промышленного производства на Украине в октябре 2019 г. в годовом выражении к октябрю 2018 года без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5%.

Эксперты заявляют, что спад длится уже на протяжении полугода, но правительство упорно не желает обращать внимание на рецессию в промышленности.