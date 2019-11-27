Ульяновск, , 15:05 — REGNUM В 2020 году в Ульяновске запускают пилотный проект по ремонту подъездов многоквартирных домов. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 25 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе разработали программу ремонта подъездов. В качестве пилотной площадки выбран Ульяновск, где в 2020 году в программу включено 200 подъездов. Программа будет реализовываться на условиях софинансирования со стороны собственников. Из регионального бюджета будет направлено 25 млн рублей.

Ремонт будет включать в себя покраску и побелку стен и потолков, замену окон в подъезде, установку современного освещения и ремонт входных групп. При этом по решению собственников подъезды могут быть расписаны художниками — этот опыт уже есть. В частности, в доме №23 на проспекте Сурова расписаны два подъезда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют ввести административную ответственность за ненадлежащую подготовку и проведение капитального ремонта. Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проработать вопрос по организации онлайн-трансляции хода проведения капитального ремонта.

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