Чебоксары, , 14:25 — REGNUM До настоящего времени определен подрядчик исполнения работ по разработке проекта планировки и межевания территории в рамках строительства платной скоростной автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Протяженность участка автодороги на территории Чувашии составит 90 км, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В Чувашии автотрасса будет проходить по шести районам: Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, Канашский и Янтиковский.

Ожидается, что в ближайшее время в республику прибудет рабочая группа представителей ГК «Автодор» — подрядной организации по вопросам межевания территории.

Как сообщало ИА REGNUM, новой автодороге будет присвоен номер М-12. Планируется, что макет платной скоростной автотрассы представят президенту РФ Владимиру Путину. Согласно макету, М-12 проходит южнее существующей трассы М-7 «Волга» на всём протяжении, кроме участка во Владимирской области.