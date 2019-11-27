Исламабад, , 14:27 — REGNUM 27 ноября Пакистан и Всемирный банк подписали соглашение о выделении льготных кредитов на общую сумму 787 миллионов долларов, значительная часть которой пойдет на развитие транспортной системы Карачи (провинция Синд).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, соглашение подписали глава департамента министерства экономики Пакистана Нур Ахмед и представитель Всемирного банка в Исламабаде Патчамутху Иллангован. Большая часть средств (более 650 миллионов долларов) будет выделена на развитие транспортной системы Карачи, самого большого города страны. По оценкам местной администрации, потребности мегаполиса в финансировании транспортных проектов в течение 10 лет составят 9−10 миллиардов долларов.

Кроме того, провинция Хайбер-Пахтунхва получит 70 миллионов долларов на развитие туристического сектора и его инфраструктуры. 65 миллионов будет потрачено на развитие торговли электроэнергией между Пакистаном, Таджикистаном и Киргизией.