Киев, , 14:17 — REGNUM Беспрецедентное укрепление курса гривны по отношению к иностранным валютам уже привело к убыткам украинского Нацбанка на сумму в 12,3 млрд гривен.

Об этом говорится в сокращенном консолидированном финансовомотчете НБУ, фрагменты из которого сегодня, 27 ноября, публикуют украинские СМИ.

По данным регулятора, с начала 2019 года укрепление гривны в общем сложности составило 13%.

Отметим, что гривна продолжает укрепляться, опустившись ниже важного психологического рубежа в 24 грн за 1 доллар.

При этом в госбюджет-2019 курс гривны закладывался на уровне 29,4 грн за 1 доллар.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинский минфин сообщил, что в течение октября 2019 года сумма долга Украины в долларовом эквиваленте сократилась на 1,13 млрд долларов из укрепления курса гривны. Если считать в гривне — долг вырос на 47,47 млрд грн, отметили в ведомстве.