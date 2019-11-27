Вильнюс, , 13:48 — REGNUM Порядка десяти тягачей с прицепами сегодня, 27 ноября, курсируют по центральным улицам столицы Литвы Вильнюса, протестуя против планов правительства увеличить облагаемую налогами часть зарплат водителей дальних грузоперевозок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Работодатели недовольны тем, что власти хотят повысить облагаемый налогами коэффициент.

В настоящий момент большинство водителей получают минимальную зарплату, которая не составляет и трети от общего дохода. Основная часть достатка выплачивается через командировочные, которые облагаются льготным налогом, однако эта часть не включается в социальные гарантии водителей. Например, этот доход не учитывается в пенсионных накоплениях. Власти объясняют, что через повышение коэффициента улучшают социальную защищённость водителей, работодатели настаивают, что это повышение «съест» прибыль и разрушит всю транспортную отрасль Литвы.

С аргументами правительства согласны некоторые профсоюзы грузовых перевозчиков, которые в центре Вильнюса сегодня, у здания правительства, устроили свой контрпротест. «Водители стали настоящими рабами, которые зависят от милости работодателя», — говорили контрпротестующие. «Мне ещё не приходилось слышать и видеть, чтобы работодатели устраивали акции протеста из-за того, что вынуждены улучшать условия труда своих сотрудников. Это верх цинизма», — заявила глава Профсоюза водителей Литвы Йовита Янчаускене.

Перевозчики утверждают, что новый коэффициент налогообложения увеличит расходы одной единицы грузового транспорта на 288,53 евро. В Литве зарегистрировано 48 тыс. тягачей. Значит, суммарный сбор составит 166 млн евро дополнительных налогов.

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