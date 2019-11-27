Москва, , 13:47 — REGNUM В Москве подвели главные итоги первого сезона конкурса «Цифровой прорыв — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». По результатам сезона свыше 120 проектов получили финансирование от Фонда содействия инновациям и частных инвесторов.

Последним этапом конкурса стала преакселерационная программа, в рамках которой на протяжении октября — ноября эксперты и наставники работали с лучшими командами, доводя проекты до рыночного прототипа. В образовательной (дистанционной) программе преакселератора приняли участие 53 команды. До очного этапа, который проходил в мастерской управления «Сенеж» 20−22 ноября, дошли 47 проектов, где финалисты конкурса презентовали свои проекты инвесторам в рамках демо-дня.

Выступая на пресс-конференции, заместитель генерального директора платформы"Россия — страна возможностей» ВладиславДаванков отметил, что «уже сейчас мы можем утверждать, что нам удалось достичь главной цели конкурса — собрать команды, которым под силу ускорить цифровую трансформацию российской экономики. Наши участники разрушают стереотип о том, что на хакатоне невозможно разработать актуальный рынку продукт — у многих наших финалистов всего спустя два месяца после Казани появились первые заказы на внедрения и продажу решений, причем не только на уровне родного региона».

По результатам демо-дней частные инвестиции получат несколько команд-финалистов. Кроме того, сейчас заканчивается отбор грантовых заявок по программе СТАРТ (Фонд содействия инновациям) — лучшие проекты смогут получить по 3 млн рублей на доработку решений. Ранее поддержку в размере 500 000 рублей на команду получили 112 проектов финалистов со всей России по программе «УМНИК-Цифровой прорыв».

«Конкурс действительно запустил волну цифровизации во всех регионах России — решения участников уже используют в Краснодарском крае, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии, Липецкой области. Сегодня мы можем говорить о как минимум 30 командах, которые проводят пилотные тестирования или заканчивают переговоры с коммерческими и государственными структурами», — отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» ОлегМансуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» проходил с 3 апреля по 29 сентября. Финал конкурса состоялся в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» и стал самым масштабным хакатоном в мире — он вошел в «Книгу рекордов Гиннесса», собрав на одной площадке более 3000 ИТ-специалистов из почти 650 команд. На финальном хакатоне с участниками работали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и курировал разработку продукта.

Победителями стали 22 команды из разных регионов России, они разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей, смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России. 20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и др.

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 22 проекта: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», Всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».

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