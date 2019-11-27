Симферополь, , 13:46 — REGNUM В 2020 году в Крыму увеличат субсидии на рождение третьего ребёнка, поддержку предпринимательства и ряд других направлений. Об этом 27 ноября сообщила вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико, комментируя принятие бюджета РК на 2020 год

«Напомню, проектом закона предусматриваются увеличение объёма субсидий на 1,6 млрд рублей. А именно: увеличение субсидии бюджетам субъектов на осуществление денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего и последующих детей — на 1,2 млрд рублей. Господдержка малого и среднего предпринимательства вырастет на 111,1 млн рублей, увеличение субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 104,3 млн рублей. Субсидии на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов высокого риска увеличили на 179,6 млн рублей», — отметила Кивико.

Кроме того, по её словам, ещё 243,9 млн рублей получит госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Объём доходов и расходов на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму приняли бюджет на 2020 год