Симферополь, 27 ноября 2019, 13:46 — REGNUM В 2020 году в Крыму увеличат субсидии на рождение третьего ребёнка, поддержку предпринимательства и ряд других направлений. Об этом 27 ноября сообщила вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико, комментируя принятие бюджета РК на 2020 год
Кроме того, по её словам, ещё 243,9 млн рублей получит госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Объём доходов и расходов на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей.
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