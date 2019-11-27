Москва, , 13:40 — REGNUM Депутаты Московской городской думы отклонили поправки в проект бюджета столицы на 2020 год и плановый период, согласно которым предлагалось увеличить норматив финансирования муниципалитетов. Соответствующее решение было принято 27 ноября на заседании законодательного собрания города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующая поправка была подготовила фракция «Справедливая Россия» в законодательном собрании города.

Так, норматив обеспечения расходных обязательств «по иным полномочиям» для решения вопросов местного значения в расчете на одного жителя муниципального округа предложено поднять с действующих 37 рублей до 62,5 рублей. Профинансировать эту инициативу предлагалось за счёт увеличения дефицита бюджета Москвы. Однако поправка не была поддержана депутатами Мосгордумы.

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