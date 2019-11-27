Бор, Нижегородская область, , 13:38 — REGNUM Нижегородская область по итогам реализации мероприятий национального проекта «Демография» закроет потребность по местам в ясельных группах к 2021 году. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, открывая новый детский сад «Антошка» на Бору, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Новый детский сад на Бору даст дополнительно 160 мест, очередь в дошкольные учреждения сократится на 50%. В следующем году начнется строительства еще одного детсада на 240 мест.

Никитин уточнил, что до конца текущего года в области должно быть введено 2 тыс. мест в детских садах, а к концу 2021 года — еще около 3,2 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной очереди в детские сады. Поправками устанавливается, что прием на обучение в детсады осуществляется посредством распределения детей органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем, которые обеспечивают, в том числе, прозрачность очередности выделения мест для детей, нуждающихся в их получении, а также доступность механизма информирования родителей (законных представителей) детей о последовательности выделения таких мест и об основаниях изменений очередности.