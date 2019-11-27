Иваново, , 13:25 — REGNUM 193 чис­то­пород­ных пле­мен­ных не­телей гол­штинской по­роды привезли в Ивановскую область из Дании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нетелей привезли для АО «Пле­мен­ной за­вод име­ни Дзер­жин­ско­го», осу­щест­вля­ющее де­ятель­ность в Гав­ри­лово-По­сад­ском рай­оне. Привезли животных специализированным автотранспортом, шестью партиями.

Пе­ред от­прав­кой в Рос­сию жи­вот­ные прош­ли тща­тель­ный от­бор и ка­ран­тин под кон­тро­лем го­сударс­твен­ной ве­тери­нар­ной служ­бы Да­нии, в пе­ри­од ка­ран­ти­ниро­вания ско­та про­веде­ны все не­об­хо­димые ла­бора­тор­ные ис­сле­дова­ния и ве­тери­нар­ные об­ра­бот­ки. Сейчас животные находятся на карантине уже в России.

Отметим, что голштинская порода КРС считается одной из лучших — благодаря высоким надоям и мясной продуктивности.