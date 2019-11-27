Иваново, 27 ноября 2019, 13:25 — REGNUM 193 чистопородных племенных нетелей голштинской породы привезли в Ивановскую область из Дании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Нетелей привезли для АО «Племенной завод имени Дзержинского», осуществляющее деятельность в Гаврилово-Посадском районе. Привезли животных специализированным автотранспортом, шестью партиями.
Перед отправкой в Россию животные прошли тщательный отбор и карантин под контролем государственной ветеринарной службы Дании, в период карантинирования скота проведены все необходимые лабораторные исследования и ветеринарные обработки. Сейчас животные находятся на карантине уже в России.
Отметим, что голштинская порода КРС считается одной из лучших — благодаря высоким надоям и мясной продуктивности.