Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области озимыми культурами засеяна площадь, на 4,3% превышающая показатель предшествующего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Ростовстате.

«Земледельцы Ростовской области продолжают увеличивать посевные площади озимых культур на зерно и зелёный корм. На сегодняшний день во всех категориях хозяйств засеяно 2 млн 687,9 тыс. гектаров земли. К уровню 2018 года на эту дату озимые посевы увеличились на 4,3%», — говорится в докладе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, донские аграрии почти завершили сев озимых культур под урожай 2020 года. По информации, актуальной на начало ноября 2019 года, в регионе озимыми засеяно более 2,7 млн гектаров, большая часть посевов уже взошла.

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