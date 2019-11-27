Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM Предприниматели не занимаются искусственным сдерживанием производительности труда и роста прибыли — производительность труда не растет из-за огосударствления экономики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 ноября, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя высказывания министра экономического развития Максима Орешкина.

Как сообщалось ранее, Орешкин в своем выступлении на Международном форуме производительности заявил, что российские предприниматели зачастую воздерживаются от усилий, направленных на рост производительности труда и прибыли, поскольку опасаются, что в случае появления у них существенной прибыли к ним «придут» региональные власти, контролеры и правоохранительные органы.

«Некоторые заявления чиновников, управляющих экономикой нашей прекрасной страны, вводят в состояние прострации. Еще со времен Карла Маркса известно о том, на что готов капиталист ради 300% прибыли. С тех пор в натуре человека мало что изменилось. Основная задача любого предпринимателя — получение максимальной прибыли с минимальными издержками.

Сейчас, если чиновники и правоохранители узнают, что у тебя есть существенная прибыль, то правоохранители приходят к тебе найти недостатки, возбудить дела и попросить поделиться, а чиновники делают все то же самое, но более цивилизованно. Тем не менее, если у предпринимателя не будет роста прибыли — он не сможет существовать.

Производительность труда у нас не растет по совершенно другой причине. Государство входит во все большее число сфер экономики. Эффективно работать в экономике государственные структуры не могут, это доказано всей историей экономического развития. Если огосударствление и монополизация экономики будут продолжаться, производительность труда будет и дальше снижаться, кто бы ни руководил всеми этими прекрасными госкомпаниями», — отметил Сергей Федоров.