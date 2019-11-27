Сеул, , 13:36 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor построит завод по производству автомобилей в Индонезии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание контракта, стоимость которого оценивается в 1,82 трлн вон (~$1,55 млрд), состоялось 26 ноября между президентом Индонезии Джоко Видодо и вице-президентом Hyundai Motor Чой Ын Соном.

Известно, что завод будет построен в промышленном комплексе города Бекаси, расположенном в 40 км от Джакарты. Запуск и производство автомобилей запланирован на конец 2021 года.

По словам представителей компании, к концу 2021 года компания Hyundai Motor планирует выпустить 150 тыс. автомобилей, с возможным увеличением до 250 тыс. единиц. Основными экспортными направлениями нового завода станут страны АСЕАН, включая Филиппины, Таиланд и Вьетнам.