Симферополь, , 13:16 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Проект закона одобрен 27 ноября на заседании крымского парламента.

«Объём доходов и расходов на 2020 год вырос с 183,3 млрд рублей до 185,2 млрд рублей. На 2021 год утверждены доходы и расходы в объёме 162,4 млрд рублей, на 2022 — 178,5 млрд рублей», — сообщили после заседания вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Она также отметила, что проектом закона предусматриваются увеличение объёма дотаций на 1,3 млн рублей и увеличение субсидий на 1,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году расходы государственного и муниципальных бюджетов Крыма выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом: Расходы Крыма в 2019 году выросли на 18 миллиардов рублей — министр