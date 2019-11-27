Симферополь, 27 ноября 2019, 13:16 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма приняли во втором чтении проект бюджета республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Проект закона одобрен 27 ноября на заседании крымского парламента.
Она также отметила, что проектом закона предусматриваются увеличение объёма дотаций на 1,3 млн рублей и увеличение субсидий на 1,6 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году расходы государственного и муниципальных бюджетов Крыма выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом: Расходы Крыма в 2019 году выросли на 18 миллиардов рублей — министр