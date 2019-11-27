Великий Новгород, , 13:13 — REGNUM Объём государственного долга Новгородской области с 2020 года начнёт поэтапно снижаться. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 ноября, на заседании Новгородской областной думы заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов, представляя проект бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

По словам Богданова, на 1 января 2020 года объём госдолга спрогнозирован в объёме 15,5 млрд рублей — это 68% от собственных доходов бюджета региона.

К 2023 году объём госдолга будет сокращён до 47% от собственных доходов, заявил Богданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объём госдолга Новгородской области не меняется с начала 2019 года и составляет 15,6 млрд рублей. В структуре госдолга 33,4% — кредиты банков на сумму 5,2 млрд рублей и 66,6% бюджетных кредитов на сумму около 10,4 млрд рублей.

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