Ханты-Мансийск, , 13:11 — REGNUM В Югре четыре муниципалитета получат деньги из региональной казны для погашения долгов перед поставщиками энергоресурсов. Решение принято в ходе внеочередного заседания правительства ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Из резервного фонда выделяется 761 млн рублей. Эти средства направлены в Нягань, Пыть-Ях, Югорск, Советский район, чтобы обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» обратилось к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности действий нескольких предприятий, а также администраций вышеуказанных населённых пунктов, а также обратить внимание на бездействие региональных властей.

По мнению энергетиков, в Югре сложилась порочная практика: коммунальные компании годами не оплачивают счета за потреблённую электроэнергию, затем банкротятся, а на их место приходят другие фирмы, которые также копят долги и закрываются.

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